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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ Алаев: «Я вижу точки роста лиги»

27 Июня 2022 • 14:15 Комментировать (1)

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал своё назначение.

«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и его команду за впечатляющую работу. Будем продолжать в том же духе», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Функционер заявил, готов продолжать работу бывшего президента РПЛ, чтобы российские команды совершили свое возвращение в европейские турниры сильнее, чем были до этого.

Сегодня, 27 июня, стало известно, Ашот Хачатурянц покинул пост президента лиги, на его место с приставкой ИО назначен экс-президент ФНЛ Александр Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ Ашот Хачатурянц
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