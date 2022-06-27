Президент РПЛ Алаев: «Я вижу точки роста лиги»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал своё назначение.

«РПЛ – витрина, главный спортивный продукт России. Я вижу точки роста, хочу поблагодарить Ашота Хачатурянца и его команду за впечатляющую работу. Будем продолжать в том же духе», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Функционер заявил, готов продолжать работу бывшего президента РПЛ, чтобы российские команды совершили свое возвращение в европейские турниры сильнее, чем были до этого.

Сегодня, 27 июня, стало известно, Ашот Хачатурянц покинул пост президента лиги, на его место с приставкой ИО назначен экс-президент ФНЛ Александр Алаев.