Газизов назвал клуб РПЛ, в который может перейти Агаларов

Центральный нападающий Гамид Агаларов, права на которого принадлежат «Уфе», может оказаться в грозненском «Ахмате». Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» руководитель заявил, что у 21-летнего бомбардира есть несколько вариантов продолжения карьеры. Одним из них является «Ахмат», подчеркнул Газизов.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Агаларов записал на свой счет 20 забитых мячей и одну результативную передачу. Гамид стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша национального чемпионата.