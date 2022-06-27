Кавазашвили - о легионере «Спартака»: «Он плюнул в душу, такие игроки не должны приглашаться в РПЛ»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о шведском нападающем Джордане Ларссоне, который отказывается возвращаться в стан «красно-белых».

«К нему хорошо относились. Никто не знал, что он плюнет в душу. Такие люди больше не должны приглашаться в РПЛ», - высказался эксперт в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса».

Ранее стало известно, что скандинавский футболист с радостью отреагировал на решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами.

В прошлом сезоне Джордан играл на правах аренды за АИК. На его счету три гола и три ассиста в 11 проведенных встречах.