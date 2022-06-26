Червиченко - о голе Овечкина: Кокорину в хоккее тоже дали бы забить

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко призвал не преувеличивать значение гола хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» с блогерами из «Амкала». Червиченко считает, что с таким же успехом мог сыграть в хоккей, например, футболист Александр Кокорин.

- Да, ему дадут забить, но если будет настоящая игра, то он будет летать быстрее, чем шайба по площадке: от одного силового до другого, - приводит слова функционера «Чемпионат».

Также Червиченко добавил, что, при всем уважении к Овечкину, спортсмены, которые здорово играли в футбол и хоккей, закончились на Всеволоде Боброве.