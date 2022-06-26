Создатель «Амкала» поделился впечатлениями от игры с Овечкиным

Создатель «Амкала» Герман Попков рассказал журналистам о том, как ему игралось с именитым российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Попков сказал «Чемпионату», что он счастлив, ведь играть в футбол вместе с Овечкиным — это невероятная мечта, которая осуществилась. Создатель блогерского клуба отметил, что, к счастью, он не вступал в силовое единоборство с хоккеистом.

Напомним, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом». Овечкин стал автором первого забитого мяча в этой встрече. В итоге же динамовцы одержали крупную победу со счётом 5:0.