Агент прояснил ситуацию вокруг Юри Алберто

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Коринтианса» Густаво Мантуана и Ивана, прокомментировал слухи, что футболисты могут перейти в «Зенит».

В интервью Sport24, Гарсия положительно ответил на вопрос о возможном обмене Мантуана и Ивана на Альберто из «Зенита». Агент отметил, что стороны ведут переговоры на этот счёт.

Ранее генеральный директор российского клуба Александр Медведев отреагировал на новость о возможном обмене Алберто в «Коринтианс». Напомним, 21-летний бразилец перешёл в «Зенит» зимой 2022 года из «Интернасьонала» за 12 миллионов евро. За это время он сыграл за команду из Санкт-Петербурга 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился четырьмя результативными передачами. После его перехода в «Зенит», трансферная стоимость Алберто выросла с 12 миллионов евро до 16 миллионов евро.