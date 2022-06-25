Гендиректор «Зенита» прокомментировал возможный обмен Алберто на Ивана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что питерский клуб может обменять нападающего команды Юри Алберто в «Коринтианс» на голкипера Ивана.

«В сделку по Юри Алберто может быть включён вратарь «Коринтианса» Иван и ещё один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бразильский форвард может быть обменян на двух игроков «Коринтианса».

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл за «Зенит» 15 матчей, забив в них шесть голов и отдав четыре результативные передачи.