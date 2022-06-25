Погребняк опроверг новости о завершении карьеры

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк удивлён сообщениями в СМИ о том, что он завершил карьеру.

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещё закончил. Я не знаю», — сказал Погребняк «Чемпионату».

Ранее в российских СМИ появилась информация, согласно которой Погребняк объявил о завершении карьеры в РПЛ и Первой лиге, но может попробовать свои силы в других турнирах.

38-летний Погребняк в настоящее время находится в статусе свободного агента. Последним клубом форварда был «Урал», за который он играл с 2018 по 2022 год. В составе «Зенита» Погребняк выигрывал чемпионат России, Кубок, Суперкубок страны. На международной арене он становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка в 2008 году.