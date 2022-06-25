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Петржела — об Иване: «Зениту» нужен сильный вратарь, даже если им будет легтонер»

25 Июня 2022 • 15:15 Комментировать

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе в питерскую команду голкипера «Коринтианса» Ивана.

Ранее сообщалось, что 24-летний Иван может стать частью сделки по обмену в бразильский клуб нападающего «Зенита» Юри Алберто.

Чешский специалист считает, что команде Сергея Семака нужен сильный вратарь, даже если им станет легионер.

«Все знают, что в Бразилии сильная вратарская школа. Эдерсон и Алиссон показывают хорошую игру в АПЛ, это говорит о многом», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Также Петржела не смог ответить на вопрос, кого он на сегодняшний день считает основным вратарём «Зенита» — Михаила Кержакова или Даниила Одоевского.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Властимил Петржела Юри Алберто Иван
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