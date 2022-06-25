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Зиньковский: «Переход в «Спартак» не был простым решением»

25 Июня 2022 • 00:25 Комментировать

Полузащитник Антон Зиньковский покинул «Крылья Советов» и стал игроком московского «Спартака». Решение далось ему нелегко - Зиньковский признался в этом в прощальном слове, адресованном болельщикам его предыдущего клуба. Антон защищал цвета самарского клуба с 2019 года, и потому он полюбился фанатам «крыльев». В прошлом сезоне он стал одним из двух футболистов «Крыльев Советов», отыгравших во всех без исключения матчах чемпионата. В них Зиньковский забил четыре гола.

- Это было не самое легкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на мое решение, поддержали и выразили слова благодарности, - написал футболист в своем телеграм-канале.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский
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