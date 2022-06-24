Игрок «Крыльев Советов» Ежов: Зиньковский — большая потеря для клуба

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал переход Антона Зиньковского в «Спартак».

«Антон — хороший игрок. Это большая потеря для «Крыльев Советов», но у него горели глаза, хотел попробовать себя в другом клубе. Очень рад, что Антон перешёл в «Спартак», — приводит слова Ежова «РБ Спорт».

На вопрос о своем возможном переходе в один из сильнейших российских клубов, футболист ответил, что его полностью все устраивает в самарской команде, где собран хороший коллектив и отличный тренерский штаб.

Ранее Антон Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак», заключив контракт до 2027 года.