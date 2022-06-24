Алберто переходит в «Коринтианс» на правах аренды

Нападающий «Зенита» Юри Алберто станет игроком «Коринтианса» на один год.

ESPN Br сообщил, что футболист перейдет в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца июня 2023 года. За год Алберто заработает в «Коринтиансе» приблизительно 2,1 миллиона евро. На следующей неделе 21-летний нападающий пройдет медосмотр.

Напомним, что ранее игрок не прилетел в Санкт-Петербург для прохождения сборов с «Зенитом», а остался в Бразилии. Он пришел в стан «сине-бело-голубых» в январе этого года. Алберто принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.