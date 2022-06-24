Пименов: Травма Жемалетдинова — это проблема для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился мыслями о травме полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.

Пименов сказал «Спорт-Экспрессу», что травма Жемалетдинова станет большой потерей для «Локомотива», ведь он является лидером в клубе. Сроки возвращения его в строй будут зависеть от реабилитационного периода, поэтому нужно просто пожелать здоровья футболисту, чтобы он поскорее восстановился.

Ранее «Локомотив» сообщил о том, что Рифат Жемалетдинов получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия, игроку предстоит операция, восстановление займет от 7 до 9 месяцев.