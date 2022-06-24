Павлюченко не примет участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что не сможет принять участие в матче между легендами «красно-белых» и «Зенита».

«Да, я слышал, что планируется матч ветеранов. Меня приглашали. К сожалению, я не смогу принять участия в этом мероприятии, так как у меня была заранее запланирована поездка», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Экс-игрок заявил, что хотел бы принять участие в таком матче, будет яркая и красивая игра, ничьей точно не будет.

Встреча между легендами «Спартака» и «Зенита» пройдет 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, в качестве тренеров приглашены Олег Романцев, Георгий Ярцев и Властимил Петржела.