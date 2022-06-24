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Стукалов прокомментировал интерес со стороны «Ротора»

24 Июня 2022 • 18:32 Комментировать

Бывший наставник «Уфы» Алексей Стукалов ответил на вопрос о возможной работе в волгоградском «Роторе».

«Контакты с «Ротором» были, но до каких-то договоренностей пока далеко. На следующей неделе должна наступить ясность по моему будущему», — приводит слова Стукалова «Спорт-Экспресс».

Ранее российский специалист покинул уфимский клуб, который возглавлял с апреля 2021 по май 2022 года. «Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место в Российской премьер-лиге, набрав 30 очков в 30 матчах. По итогам переходных матчей команда вылетела в Первую лигу, уступив «Оренбургу» в двухраундовом противостоянии с общим счетом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Уфа Алексей Стукалов
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