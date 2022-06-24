Булыкин — об уходе Кухты: Меня его решение не удивило

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход полузащитника Яна Кухты из стана «железнодорожников».

«Я давно говорю о том, что надо отказываться от таких иностранцев, но, к сожалению, мы продолжаем их покупать. Всё пытаемся думать, что так будет лучше, но лучше не происходит», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Экс-игрок заявил, что решение Кухты его никак не удивило. Все хотят участвовать в международных соревнованиях, поэтому будут покидать РПЛ.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия в европейских и международных турнирах в сезоне 2022/2023.