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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин — об уходе Кухты: Меня его решение не удивило

24 Июня 2022 • 17:12 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход полузащитника Яна Кухты из стана «железнодорожников».

«Я давно говорю о том, что надо отказываться от таких иностранцев, но, к сожалению, мы продолжаем их покупать. Всё пытаемся думать, что так будет лучше, но лучше не происходит», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Экс-игрок заявил, что решение Кухты его никак не удивило. Все хотят участвовать в международных соревнованиях, поэтому будут покидать РПЛ.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия в европейских и международных турнирах в сезоне 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Ян Кухта
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