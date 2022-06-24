Булыкин — о травме Жемалетдинова: Нифига себе, очень большая потеря для «Локомотива»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу серьёзной травмы полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Нифига себе. Это очень большая потеря для «Локомотива», - заявил Булыкин «Чемпионату».

Экс-игрок отметил, что очень жалко, когда такой классный футболист получает серьёзную травму, ведь даже когда вылетаешь из строя на два месяца, то это тяжело, а здесь вдвойне тяжелее, но Рифат со всем этим справится.

Напомним, что Рифат Жемалетдинов получил травму ахиллова сухожилия на одной из тренировок «Локомотива» и больше не сыграет в этом году.