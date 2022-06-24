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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин — о травме Жемалетдинова: Нифига себе, очень большая потеря для «Локомотива»

24 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу серьёзной травмы полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Нифига себе. Это очень большая потеря для «Локомотива», - заявил Булыкин «Чемпионату».

Экс-игрок отметил, что очень жалко, когда такой классный футболист получает серьёзную травму, ведь даже когда вылетаешь из строя на два месяца, то это тяжело, а здесь вдвойне тяжелее, но Рифат со всем этим справится.

Напомним, что Рифат Жемалетдинов получил травму ахиллова сухожилия на одной из тренировок «Локомотива» и больше не сыграет в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Рифат Жемалетдинов
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