Полузащитник «Локомотива» выбыл из строя до конца года

Российский полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов больше не выйдет на поле в этом году.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 25-летний российский футболист на одной из тренировок московского клуба получил травму ахиллова сухожилия. После обследования стало известно о том, что Жемалетдинов выбыл из строя на срок от семи до девяти месяцев, так что в этом году полузащитник на поле больше не выйдет.

Напомним, что в прошлом сезоне РифатЖемалетдинов был одним из лидеров «Локомотива». В РПЛ полузащитник провёл 24 матча, в которых забил девять мячей и сделал шесть ассистов.