Экс-игрок ЦСКА — о Фуксе: С ним нужно заканчивать это безобразие

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу бразильского защитника «армейцев» Бруно Фукса.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что с защитником нужно заканчивать это безобразие, так как Фукс всё время лечится. Экс-игрок отметил, что бразилец поехал на родину якобы лечиться, а на самом деле не вернётся и будет там искать себе новую команду.

«Думаю, что он там в итоге и останется», - добавил Пономарёв.

Напомним, что Фукс отправился в Бразилию для того, чтобы восстанавливаться после травмы сухожилия. В прошлом сезоне защитник провёл в РПЛ лишь семь матчей.