В «Торпедо» предложили ввести налог на легионеров

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский поделился мнением о легионерах в российских клубах.

По мнению Менжинского, иностранцы не дают развиваться молодым россиянам, поэтому предложил ввести налог на легионеров.

«Вот ты покупаешь иностранца — заплати в фонд развития российского футбола. Как-то так. Нормальная тема. Допустим, миллион рублей за трансфер иностранца. Деньги пойдут на детско-юношеские школы», — приводит слова Менжинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше РПЛ.