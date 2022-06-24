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Агент рассказал, останется ли Саплинов в «Торпедо»

24 Июня 2022 • 14:02 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
16.07 18:00

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, рассказал, есть ли шансы у футболиста остаться в «Торпедо», с которым он проходит предсезонные сборы.

«Пока определённости по Саплинову нет, тренируется с командой, тренер и игрок знакомятся», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент отметил, что ни он, ни московский клуб никаких гарантий по будущему Саплинова дать не могут.

Минувший сезон 24-летний Саплинов провёл в «Уфе» на правах аренды. В составе башкирского клуба полузащитник провёл 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Уфа Александр Саплинов
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