Агент рассказал, останется ли Саплинов в «Торпедо»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, рассказал, есть ли шансы у футболиста остаться в «Торпедо», с которым он проходит предсезонные сборы.

«Пока определённости по Саплинову нет, тренируется с командой, тренер и игрок знакомятся», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент отметил, что ни он, ни московский клуб никаких гарантий по будущему Саплинова дать не могут.

Минувший сезон 24-летний Саплинов провёл в «Уфе» на правах аренды. В составе башкирского клуба полузащитник провёл 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.