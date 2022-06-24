Бояринцев: Зиньковский — суперприобретение для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался по поводу перехода полузащитника Антона Зиньковского в московскую команду.

Бояринцев сказал RT, что на его взгляд, Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ, так что для спартаковцев это просто суперприобретение. Экс-игрок отметил, что Зиньковский вполне способен усилить любую команду, которая борется за медали.

«Здорово, что он попал именно в «Спартак», - добавил Бояринцев.

Напомним, что Антон Зиньковский официально перебрался из «Крыльев Советов» в «Спартак». Полузащитник подписал с «красно-белыми» пятилетнее соглашение.