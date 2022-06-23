ЦСКА может подписать Отавио

Полузащитник «Бордо» Отавио попал в сферу интересов ЦСКА.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что «армейцы» снова проявляют интерес к 28-летнему бразильцу. Ранее клуб интересовался игроком в зимнее трансферное окно, но тогда Отавио предпочел уйти в аренду «Атлетико Минейро». Сейчас ЦСКА может подписать игрока бесплатно, потому что в конце текущего месяца у него заканчивается контракт с французским «Бордо».

По итогам минувшего сезона Отавио провел 38 матчей с учетом всех турниров, но не смог записать ни одного голевого действия на свой счет. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.