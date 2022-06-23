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Корниленко: Зиньковский оставил яркий след в истории «Крыльев»

23 Июня 2022 • 18:30 Комментировать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

« Он здорово проявлял себя из сезона в сезон и стал настоящим любимцем самарских болельщиков. Мы благодарим Антона за всё, что он сделал для нашего клуба», — приводит слова Корниленко официальный сайт клуба.

Представитель самарской команды заявил, что Зиньковским много раз интересовались большие клубы, но он всегда выбирал «Крылья», но сейчас настал момент нового этапа в его жизни.

Сегодня, 23 июня, московский «Спартак» официально объявил о переходе 26-летнего полузащитника из «Крыльев Советов».         

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Корниленко Антон Зиньковский
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