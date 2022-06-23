Президент РФС Дюков высказался о Кубке РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможное введение Кубка РПЛ.

«Какая моя личная позиция по Кубку Лиги? Я считаю, что нужно поддерживать любую инициативу, но есть сомнения, нужно увидеть всю концепцию, понять, что получат клубы, а затем уже высказываться на эту тему», — приводит слова Дюкова Sport 24.

Ранее президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что решение по Кубку РПЛ будет принято до конца июня.

Напомним, в 2003 году проводился единственный в истории Кубок Премьер-лиги, в котором победу одержал «Зенит». Матчи турнира проходили в дни сборов национальных команд, поэтому большинство клубов выставляли резервные составы на игры.