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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой высказался о неявке Мозеса на сборы «Спартака»

23 Июня 2022 • 14:28 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на то, что полузащитник «красно-белых» Виктор Мозес не явился на сборы.

«Это звоночек для «Спартака». Мы об этом уже говорили. Сейчас все только начинается. Половина легионеров уехала, ещё половина будет пользоваться этим. Почему нет? Нужно быть ко всему готовыми», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, Мозес является одним из лучших игроков московского «Спартака», ему ничего не мешает остаться в команде, но всех подробностей никто не знает.

Ранее стало известно, что Виктор Мозес не прилетел на предсезонные сборы «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Виктор Мозес
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