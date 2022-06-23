Кавазашвили: Дзюба не дурак, но он допустил много ошибок

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о перспективах опытного форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал «Чемпионату», что куда бы Дзюба ни пошёл, но ему хочется пожелать удачи. Экс-голкипер выразил надежду на то, что в ближайшее время форвард поумнеет в человеческом плане.

«Я не говорю, что он дурак, но Дзюба допустил слишком много ошибок», - добавил Кавазашвили.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба может перейти либо в турецкий «Фенербахче», либо в венгерский «Ференцварош» к тренеру Станиславу Черчесову.