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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Дзюба не дурак, но он допустил много ошибок

23 Июня 2022 • 12:57 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о перспективах опытного форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал «Чемпионату», что куда бы Дзюба ни пошёл, но ему хочется пожелать удачи. Экс-голкипер выразил надежду на то, что в ближайшее время форвард поумнеет в человеческом плане.

«Я не говорю, что он дурак, но Дзюба допустил слишком много ошибок», - добавил Кавазашвили.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба может перейти либо в турецкий «Фенербахче», либо в венгерский «Ференцварош» к тренеру Станиславу Черчесову.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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