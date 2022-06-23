ЦСКА нашёл усиление в Италии - на прицеле одноклубник Кокорина

Московский ЦСКА обратил свое внимание на итальянский трансферный рынок. В шорт-лист потенциальных новичков «армейского» клуба попал полузащитник сборной Чили Эрик Пульгар, выступающий за «Фиорентину», об этом сообщает Redgol.

В скором времени руководство российского клуба сделает предложение «фиалкам» по трансферу 28-летнего хавбека. В свою очередь Пульгар заинтересован в таком варианте продолжения карьеры, поскольку не получает стабильной игровой практики во Флоренции.

Эрик связан контрактными обязательствами с «Фиорентиной» до конца сезона-2022/2023. Его рыночная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.

Добавим, что Пульгар является одноклубником российского форварда Александра Кокорина.