Агент высказался о будущем Гиговича

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, выступающего на правах аренды за шведский клуб «Хельсингборг», рассказал, вернётся ли 20-летний футболист в Россию.

«Мы общаемся с «Ростовом», пытаемся найти оптимальный для Армина вариант. На данный момент нет никаких идей или конкретных предложений. Решение ФИФА — это всё ещё что-то новое для нас», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Гигович провёл за «Ростов» и «Хельсингборг» в общей сложности 21 матч, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает шведа в 2 миллиона евро.