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Агент Бикфалви рассказал, в каком случае игрок приостановит контракт с «Уралом»

22 Июня 2022 • 13:10 Комментировать

Агент румынского полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви рассказал журналистам о том, в каком случае футболист покинет екатеринбургскую команду.

Агент Даниэл Драгош сказал «РБ-Спорту», что 34-летний румынский футболист не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать свой контракт с уральским клубом, ведь ему нравится играть в России.

«Эрик приостановит контракт только в том случае, если мы получим звонок от мадридского «Реала», - добавил Драгош.

Напомним, что в прошлом сезоне Эрик Бикфалви провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви Даниэль Драгош
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