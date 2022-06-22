Агент Бикфалви рассказал, в каком случае игрок приостановит контракт с «Уралом»

Агент румынского полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви рассказал журналистам о том, в каком случае футболист покинет екатеринбургскую команду.

Агент Даниэл Драгош сказал «РБ-Спорту», что 34-летний румынский футболист не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать свой контракт с уральским клубом, ведь ему нравится играть в России.

«Эрик приостановит контракт только в том случае, если мы получим звонок от мадридского «Реала», - добавил Драгош.

Напомним, что в прошлом сезоне Эрик Бикфалви провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя ассистами.