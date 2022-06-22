«Сочи» подписал полузащитника из ФНЛ-2

Руководители «Сочи» подписали соглашение с молодым российским полузащитником «Твери» Кириллом Ушатовым.

Как сообщает портал Sport24, сочинская команда подписала соглашение с 22-летним российским футболистом. «Барсы» заключили с полузащитником контракт на три года. Стоит отметить, что действующий договор Ушатова с клубом из Твери был рассчитан до июля этого года.

В прошлом сезоне Кирилл Ушатов провёл в третьем по силе отечественном дивизионе в составе «Твери» 27 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.