Радимов: Дзюбе важно играть в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу возможного перехода опытного форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

Радимов сказал RT, что в следующем сезоне турецкий клуб будет не просто выступать в Европе, а будет играть в Лиге чемпионов, что для Дзюбы очень важно, так как форвард привык вместе с «Зенитом» и «Спартаком» постоянно выступать в еврокубках.

«Артём явно не хотел бы лишаться подобной возможности», - добавил наставник «Зенита-2».

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба на правах свободного агента может перейти в «Фенербахче».