Агент высказался о будущем Кайо в России

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, заявил, что бразилец не покинет Россию нынешнем летом.

Ранее ФИФА приняла решение позволить иностранным футболистам и тренерам приостановить свои контракты с российскими клубами.

«Да, мы видели решение ФИФА, но на этот счёт ничего не могу сказать. Думаю, что Кайо останется в «Краснодаре». Он счастлив в России», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Кайо провёл за «Краснодар» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. В марте нынешнего года он приостановил контракт с российским клубом, однако вернулся в июне.