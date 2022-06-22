Радимов сравнил Малкома и Бакаева

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами сравнил полузащитников питерской команды Малкома и Зелимхана Бакаева.

Радимов сказал «РБ-Спорту», что по Бакаеву видно, что он умеет хорошо владеть мячом, но взаимопонимание с партнёрами у него ещё очень слабое. Экс-игрок отметил, что если сравнивать Зелимхана с Малкомом, то сравнение точно будет не в пользу россиянина.

«Одно дело, когда ты приходишь за большие деньги из «Барселоны», а другое — из какого-то там «Спартака», - добавил Радимов.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента перебрался в «Зенит». Полузащитник подписал с питерским клубом трёхлетнее соглашение.