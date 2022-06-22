Синхронистка Шишкина: «У Карпина горят глаза, он готов много работать»

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась своим мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«У него горят глаза. Я видела, что Карпин готов много работать. Валерия Георгиевича многие любят. У него достаточно положительный образ», - приводит слова Шишкиной Sport24.

Напомним, что под руководством Карпина сборная России вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира – 2022. Однако из-за введенных санкций национальную команду отстранили от участия в соревнованиях.

Под руководством Валерия Георгиевича «Ростов» финишировал на девятом месте в таблице РПЛ.