Экс-игрок «Динамо» Дьяков решил завершить карьеру и стать тренером

Защитник Виталий Дьяков, поигравший за столичное «Динамо» и «Ростов», принял решение повесить бутсы на гвоздь. Футболист намерен попробовать себя на тренерском поприще.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» он заявил, что собирается пойти учиться на тренера. В его планах стать ассистентом главного тренера в низшей лиге, а затем подняться по карьерной лестнице.

Последней командой в игровой карьере Виталия был «Спартак-2», из которого он ушел весной прошлого года.

Стоит отметить, что вместе с «Ростовом» Дьяков становился обладателем кубка России в 2014 году. Также он имеет опыт выступлений за границей – защитник поиграл за турецкий «Сивасспор».