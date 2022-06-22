Четыре главных вопроса перед стартом чемпионата России 2022/23

Менее месяца осталось до начала нового сезона РПЛ. Уже сейчас очевидно, что предстоящий чемпионат может оказаться не менее интригующим, чем предыдущий. Давайте разберёмся, почему, и рассмотрим ключевые интриги сезона 2022-2023.

Получится ли у Владимира Федотова в ЦСКА?

Однозначно ответить на данный вопрос пока сложно. С одной стороны, экс-тренер «Сочи» никогда не работал с российскими клубами-грандами. С другой, Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко до армейского коллектива тоже ни разу не возглавляли по-настоящему большие команды. Весомым аргументом в пользу нового тренера «красно-синих» был тот факт, что в бывших командах он решал свои задачи. Федотов выигрывал ФНЛ с «Оренбургом». Самых главных успехов Владимир Валентинович добился с «Сочи». В январе 2020 года он принял клуб, который шёл на 16-м месте, и ему удалось вывести южан с критических позиций. Настоящий прорыв наступил через год – и мы все о нём прекрасно знаем. Судя по именам, команда должна была идти в середине таблицы, но в футболе всегда есть место чуду. Посмотрим, сможет ли Владимир Федотов совершить его в ЦСКА.

Смогут ли «Динамо» и «Сочи» повторить успешный сезон?

Что касается «Сочи», то повторение успеха кажется маловероятным. Во-первых, уход главного тренера может отразиться на результатах. Во-вторых, в жизни прыгнуть выше головы два раза подряд зачастую нереально. В-третьих, возможно, что лидеров южан могут банально разобрать более статусные клубы.

У «Динамо» ситуация схожая, но слегка иная. Москвичи также прыгнули выше головы, но, с другой стороны, может оказаться, что данный коллектив вышел на тот уровень, который позволяет бороться за самые высокие места. Существуют предпосылки, что динамовцам удастся сохранить костяк команды. Вопрос в том, насколько на коллектив повлияет уход Сандро Шварца и сможет ли Булут Волкан его полноценно заменить.

Удастся ли «Спартаку» избежать тренерской чехарды?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Но на сей счёт существуют не совсем приятные для болельщиков «красно-белых» предпосылки. Два последних специалиста имели как провальные выступления в чемпионате, так и свои успехи. Руй Витория вывел команду с первого места сложной группы Лиги Европы, а Паоло Ваноли выиграл Кубок России. Можем смело предположить, что боссов «Спартака» устроит только ровная игра в сезоне – это успешное выступление в чемпионате и кубке. Является ли кандидатура Гильермо Абаскаля подходящей для данных задач – большой вопрос. Его бэкграунд вызывает некоторые сомнения: за свою карьеру он три раза был отправлен в отставку, что не может не настораживать.

Будет ли «Зениту» навязана борьба за чемпионство?

Пока явных предпосылок этому нет. «Сочи» и «Динамо» вряд ли смогут претендовать на «зенитовский» трон. Наверняка не хватит стабильности «Спартаку». На данный момент также маловероятно, что «Локомотив» и «Краснодар» смогут составить конкуренцию клубу из Санкт-Петербурга. Разве что ЦСКА может вступить в конкурентную борьбу, но для этого нужно несколько условий. Во-первых, чтобы у Владимира Валентиновича пошли дела, и во-вторых, хорошая ротация у армейцев, ведь у «Зенита» длинная скамейка, которая на внутреннем первенстве даст возможность поддерживать хороший темп.

Антон КАРАСЕВИЧ