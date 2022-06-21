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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: ЦСКА нужно вернуть Чалова

21 Июня 2022 • 20:28 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что нападающий Фёдор Чалов необходим «армейцам».

«Ну, вообще Чалов нужен, он форвард, в «Базеле» хорошо играл, четыре гола забил, передачи отдал, поэтому здесь надо говорить о том, что Чалов нужен ЦСКА в данный момент», — приводит слова Гришина «Все Про Спорт».

По мнению эксперта, «армейский» клуб вернет Чалова с долей вероятности в 99%, потому что нападающему Антону Заболотному нужна конкуренция.

25-летний Фёдор Чалов перешел в «Базель» минувшей зимой на правах аренды. Он провел 14 матчей в чемпионате Швейцарии, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Александр Гришин Фёдор Чалов
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