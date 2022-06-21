Яровинский назвал пиратами европейские клубы, которые будут приглашать легионеров из РПЛ бесплатно

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о новом решении ФИФА для легионеров в РПЛ.

«Они будут пиратствовать, приглашая игроков бесплатно, а мы должны выплачивать трансферную стоимость за игроков», — цитирует Яровинского «Р-Спорт».

Функционер считает, что решение ФИФА вызовет у европейских команд спрос на легионеров из Российской премьер-лиги. Яровинский считает, что и европейские клубы не дождутся денег за игроков, которых они продали, внесли эти средства в бюджет и что-то распланировали.

Напомним, сегодня 21 июня, ФИФА объявила о том, что легионеры из РПЛ снова смогут приостанавливать контракты с российскими клубами.