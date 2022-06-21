Новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович 21 июня прилетел в Москву.

17 июня «бело-голубые» официально представили Йокановича наставником своей команды. Контракт с сербским специалистом заключен по схеме «1+1+1». То есть, с опциями автоматического продления контракта, в случае определённого достижения результатов по итогам сезона.

До балканского специалиста команду возглавлял немец Сандро Шварц. Он привёл команду к третьему месту по итогам сезона-2021/22 и вывел «Динамо» в финал Кубка России, где «бело-голубые» уступили «Спартаку» со счётом 1:2. После поражения Шварц объявил о своём уходе из клуба. Позже он вернулся на родину и возглавил «Герту».