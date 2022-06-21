Технический директор «Фейеноорда» Франк Айверсен ответил на вопрос о будущем полузащитников Йоррита Хендрикса и Гуса Тиля, принадлежащих «Спартаку».

«Да, мы, конечно, знаем о решении ФИФА, касаемо контрактов игроков из РПЛ. Что касается будущего наших футболистов, то Хендрикс имеет с нами контракт до конца сезона 2022/23, как и было прописано в арендном соглашении. Говоря о Тиле, то здесь не стоит спешить. Я уже говорил вам, что сборы у нас начинаются 4 июля, думаю к этому времени мы вместе с Гусом и его представителями примем решение. В клубе всегда были заинтересованы в сотрудничестве с ним, с первого дня, когда он к нам пришел», — заявил Айверсен сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».