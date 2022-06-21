Левандовски мог оказаться в «Сибири»

Бывший гендиректор «Сибири» Лев Стрелков заявил, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски мог играть в новосибирском клубе.

«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом. От него поступило предложение просмотреть 3-4 игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся — точно был не лучше остальных», — цитирует Стрелкова Spor24.

Ранее форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет оставаться в клубе. Главным претендентом на футболиста считается «Барселона».