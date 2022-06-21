Агент Мартинса рассказал о будущем игрока

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что футболист останется в клубе.

«Кристофер в любом случае должен остаться в «Спартаке», — цитирует Боннефона «РБ Спорт».

Сегодня, 21 июня, ФИФА официально объявила о том, что легионеры могут продлить приостановление своих трудовых соглашений с российскими клубами еще на один год.

25-летний Мартинс перебрался в «Спартак» минувшей зимой из «Янг Бойза» на правах аренды. Позже стало известно, что «красно-белые» выкупили права на футболиста. Он провел 13 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три голевые передачи во всех турнирах.