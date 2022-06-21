Агент: «Несмотря на новое решение ФИФА, Барач не уйдёт из «Крыльев Советов»

Футбольный агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, сообщил, что футболист планирует остаться в России, несмотря на решение ФИФА, разрешившей всем иностранным футболистом приостановить действие своих контрактов с российскими клубами до лета 2023 года.

«Матео очень счастлив в Самаре. Несмотря на новое решение ФИФА, вопрос об уходе мы не рассматриваем», — приводит слова Лапича Metaratings.

В минувшем сезоне Барач выступал за «Крылья Советов» и «Сочи». В составе обоих клубов 27-летний хорват провёл 20 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.