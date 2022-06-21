Умяров: Жду Зиньковского в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал возможный переход Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Жду ли я Зиньковского в «Спартаке»? Конечно. Зиньковский — хороший игрок. Меня уже заколебали все наши ветеранчики — говорят, я всех сюда привожу! Ветеранчики — это Зоба [Зобнин], Реба [Ребров]», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что считает, все хорошие игроки должны выступать за «Спартак». В интернате «Чертаново» он мало общался с Антоном Зиньковским, сблизились они в то время, когда стали играть за одну команду во второй и первой лиге.