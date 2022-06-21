«Урал» арендовал молодого полузащитника «Спартака»

Молодой полузащитник московского «Спартака» Фаниль Сунгатулин следующий сезон на правах арендного соглашения проведёт в екатеринбургском «Урале».

Как сообщает телеграм-канал молодёжной команды «Спартака», 20-летний российский футболист заключил с «Уралом» арендный договор на один год. Стоит отметить, что у команды из Екатеринбурга будет опция выкупа полузащитника после окончания сезона.

В прошлом сезоне Фаниль Сунгатулин в основном выступал за «Спартак-2». В подэлитном дивизионе полузащитник провёл 32 встречи, в которых отметился одним забитым мячом. В активе игрока также один матч за основную команду в РПЛ.