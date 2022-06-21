Билялетдинов высказался по поводу нежелания Ларссона возвращаться в Россию

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался по поводу нежелания шведского форварда Джордана Ларссона возвращаться в Россию.

Билялетдинов сказал «Спорт-Экспрессу», что в такой ситуации нельзя действовать силком, ведь если игрок не хочет выступать в нашей стране, то с ним нужно просто расставаться. Экс-игрок отметил, что сейчас в мире напряжённая ситуация, так что Ларссона можно понять.

«Нужно сказать Джордану спасибо, но если он не хочет больше играть в РПЛ, то и не надо», - добавил Билялетдинов.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Джордан Ларссон на правах арендного соглашения выступал за шведский клуб АИК. Форвард недавно заявил, что не собирается возвращаться в Россию.