Орлов назвал причину, по которой Кержаков ушёл из «Пари НН»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, почему бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков покинул клуб.

«Непонятное решение. У Кержакова такая пресса: сделал команду, оставил ее в РПЛ. Отработал в «Нижнем» великолепно. Но пришел новый спонсор —букмекерская компания — и сказал: мы будем финансировать команду, нам нужен другой тренер», — сказал Орлов «РБ Спорту».

Ранее Александр Кержаков покинул нижегородский клуб, заявив о том, кто ему не предложили продление контракта. Новым главным тренером команды стал наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.