В польской федерации футбола сделали объявление насчёт Рыбуса

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус больше не сможет выступать за сборную Польши.

Федерация футбола страны объявила о том, что 32-летний поляк не будет вызываться в национальную команду. Таким образом, Рыбус упустил возможность сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, этим летом у футболиста истёк контракт с «Локомотивом», и он принял решение продолжить карьеру в России. Следующим клубом Рыбуса стал «Спартак».

После этого зам министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подверг критике Рыбуса за то, что он не покинул Россию. В минувшем сезоне 32-летний поляк провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.