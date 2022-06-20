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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В польской федерации футбола сделали объявление насчёт Рыбуса

20 Июня 2022 • 15:07 Комментировать

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус больше не сможет выступать за сборную Польши.

Федерация футбола страны объявила о том, что 32-летний поляк не будет вызываться в национальную команду. Таким образом, Рыбус упустил возможность сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, этим летом у футболиста истёк контракт с «Локомотивом», и он принял решение продолжить карьеру в России. Следующим клубом Рыбуса стал «Спартак».

После этого зам министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подверг критике Рыбуса за то, что он не покинул Россию. В минувшем сезоне 32-летний поляк провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус РПЛ
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