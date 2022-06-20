Гулиев может сменить «Арсенал» на «Ахмат»

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев этим летом может сменить клуб.

По данным Sport24, футболист заинтересовал «Ахмат», который расстался с полузащитником Аязом Гулиевым. Действующее соглашение футболиста с «Арсеналом» рассчитано до лета 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 700 тысяч евро.

В прошлом сезоне-2021/22 Гулиев сыграл 26 матчей за команду из Тулы и отдал голевую передачу. Аяз Гулиев – воспитанник «Спартака», он стал известен болельщикам после выступления за «Ростов», который покинул в 2019 году.

С тех пор 25-летний футболист не может вернуться на свой прежний уровень. По данным российских СМИ команда Валерия Карпина ранее проявляла интерес к Гулиеву.