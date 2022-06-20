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Гулиев может сменить «Арсенал» на «Ахмат»

20 Июня 2022 • 13:59 Комментировать

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев этим летом может сменить клуб.

По данным Sport24, футболист заинтересовал «Ахмат», который расстался с полузащитником Аязом Гулиевым. Действующее соглашение футболиста с «Арсеналом» рассчитано до лета 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 700 тысяч евро.

В прошлом сезоне-2021/22 Гулиев сыграл 26 матчей за команду из Тулы и отдал голевую передачу. Аяз Гулиев – воспитанник «Спартака», он стал известен болельщикам после выступления за «Ростов», который покинул в 2019 году.

С тех пор 25-летний футболист не может вернуться на свой прежний уровень. По данным российских СМИ команда Валерия Карпина ранее проявляла интерес к Гулиеву.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Арсенал Тула Аяз Гулиев РПЛ Ахмат
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